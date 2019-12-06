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: Üniversitede kavgası yaşandı! Akılalmaz olayın detayları şoke etti!

'nde öğrenciler arasında yaşanan olayı herkesi şoke etti. grubuna "kişi ekleme ve çıkarma" sebebiyle tartışma çıkan ve bu tartışmanın sonucunun kavgaya döndüğü olayda bir öğrenci bacağından bıçaklandı. Gözaltına alınan öğrenciler ise konu ile ilgili polis ekiplerine açıklamalarını yapıyor. Akıllara durgunluk veren son dakika haberinin detayları burada!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:45
SON DAKİKA: Üniversitede WhatsApp kavgası yaşandı! Akılalmaz olayın detayları şoke etti!

Antalya 'nde yaşanan kavgası şoke etti. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında "kişi ekleme ve çıkarma" sebebi ile tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü ve bir öğrenci bacağından bıçaklanırken 4 öğrenci gözaltına alındı. Edinilen bilgisine göre; bıçaklanan öğrencinin tedavisi sürerken bıçaklanma ile ilgili şüpheli olan öğrenciler de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Üniversitede WhatsApp kavgası yaşandı! Akılalmaz olayın detayları şoke etti!
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