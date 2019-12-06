SON DAKİKA: Üniversitede WhatsApp kavgası yaşandı! Akılalmaz olayın detayları şoke etti!

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan WhatsApp kavgası şoke etti. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında "kişi ekleme ve çıkarma" sebebi ile tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü ve bir öğrenci bacağından bıçaklanırken 4 öğrenci gözaltına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre; bıçaklanan öğrencinin tedavisi sürerken bıçaklanma ile ilgili şüpheli olan öğrenciler de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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