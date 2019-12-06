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indirimi yapıp ciğerimizi yakmayın

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Takım elbise indirimi yapıp ciğerimizi yakmayın
Kayseri'de 7 Ekim'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Mustafa Çay (35) tarafından otobüs durağında bıçaklanarak öldürülen Cevahir Çay'ın (30) annesi Saniye Akyürek SABAH'a konuştu. Saniye Akyürek, "O caniyi karşımda takım elbiseyle görünce kendimi kaybettim. Daha az ceza almak için yapıyor. Ağabeyine 'Takım elbise alana kadar parasını ödeseydiniz de tedavi ettirseydiniz' dedim. Çünkü uyuşturucu bağımlısıydı. tedavi görmesi gerekiyordu ama ailesi sahip çıkmadı. Kızımı kaybettim ciğerim yanıyor. Mahkeme heyeti takım elbise giydi diye bu caniye iyi hal indirimi yaparsa ciğerim ikinci kez yanar" dedi.
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