Taksiciyi öldüren sanık: Yürekleri soğuyacaksa ben bugün canıma kıyarım

İstanbul Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü öğrencisi Nihat Elçi'yi (24) 27 Kasım 2018 tarihinde kafasından vurarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 18 yıl hapis cezasıyla yargılanan Mehmet Aydemir'in ilk durulması görüldü. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydemir, taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun ile avukatları Mustafa Tırtır ile sanık avukatı katıldı.

"Vurduğum anı hatırlamıyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Aydemir, "Ben bu olayı işlediğimi halen kabullenemiyorum. Olay zamanından önce ailemde sıkıntılar oldu, bunalıma girmiştim. Psikolojim çok bozuktu. Ablamın eski eşi ablamın üstüne şirket kurmuştu. Onunla konuşmak için yanına gitmeye karar verdim ancak ne ile karşılaşacağımı bilmediğim için ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Zeytinburnu metrobüs durağının orada taksiye bindim. Benim amacım Ataşehir'e gitmekti. Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı yaptığımı kamera kayıtlarından izleyerek gördüm. Daha önce 2004 yılında Amasya Merzifon'da bulunan GATA'da psikolojik tedavi görmüştüm" dedi.

Sanığın ardından söz alan avukatı, "Bu aşamada müvekkilimizin akli melekelerinin yerinde olup olmadığı tespiti amacıyla rapor aldırılmasını, aynı zamanda psikolojik durumunun tespitine ilişkin rapor aldırılmasını talep ediyoruz, savunmalara katılıyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada öldürülen taksi şoförü Nihat Elçi'nin annesi ve nişanlısı söz alarak, sanığın cezalandırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

"Amasya'da GATA Hastanesi bulunmamaktadır"

Sanığın beyanlarını kabul etmediklerini dile getiren müşteki avukatı Mustafa Tırtır, "Mahkeme huzurundaki ifadeleri tamamen suçtan kurtulmaya yöneliktir. Dosyada bulunan kamera kayıtlarından anlaşıldığı üzere sanık maktulün baş bölgesine silahla 1 el ateş edip, kendisini öldürdükten sonra taksiden inmiş, ön taraftaki kapıyı açmış ve maktulün üzerindeki beline ve bacağına bağlı olan çantadan cüzdan, cep telefonu ve parasını almıştır. Olay yerinde 50 TL para bulunmuş olup, üzerinde kan izleri mevcuttur. Müdahillik talebimiz vardır. Davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Ayrıca az önce internetten baktım Amasya Merzifon'da GATA hastanesi bulunmamaktadır" dedi.

"Suçumu kabul ediyorum"

Müşteki beyanlarına ilişkin söz alan sanık Aydemir, "Ben suç makinesi değilim. Benim yapmış olduğum eylemler korku, panik ile yapmış olduğum eylemlerdir. Ben kendi suçumu kabul ediyorum. Yürekleri soğuyacaksa ben bugünden kendi canıma kıyarım. Ben size gerçek bilgileri anlatıyorum" diye belirtti.

Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekiler ve avukatlarının katılma talebinin kabul edilmesini, psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin belgelerin istenmesine ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını ve sanığın suçu işlediğine dair somut deliller olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik tedavi görüp görmediğinin Merzifon Hava Hastanesi ve Amasya Askeri Hastanesi'nden sorulmasına, kayda rastlandığı takdirde mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Belgelerin temini halinde sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılarak 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarına ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğine yönelik rapor hazırlanmasına hükmetti.

Heyet, taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun'un avukatları Mustafa Tırtıl'ın davaya kabulüne karar verdi.

Mahkeme, suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle sanık Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameden sanık Mehmet Ayçiçek'in ablasına borç bıraktığı iddiasıyla eski eniştesini öldürmeye karar verdiği ve bir tabanca, iki şarjör ve 53 mermi satın aldığı, tabanca ile metrobüse binemeyeceğini düşündüğü için taksi gasp etmeye karar verdiği kaydedildi. İddianamede Ayçiçek'in Bayrampaşa'da durmasını söylediği, yol kenarında aracın yavaşlamasıyla el freninin çekildiğini zannedip maktulün başına ateş ettiği belirtildi.

İddianamede sanığın, 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Gece vakti silahla yağma' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.Bayrampaşa