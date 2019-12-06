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’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları yüzüncü saate girdi. Bu beş günlük arama kurtarma çalışmalarında kayıp iki dağcıya ait herhangi bir ize rastlanmazken, amatör dağcıların ormana giriş yaptıkları, zirveye doğru gittiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:35
Uludağ’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.

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Uludağ’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı
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