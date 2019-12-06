Uludağ’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları yüzüncü saate girdi. Bu beş günlük arama kurtarma çalışmalarında kayıp iki dağcıya ait herhangi bir ize rastlanmazken, amatör dağcıların ormana giriş yaptıkları, zirveye doğru gittiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:19Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:35
31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.