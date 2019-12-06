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Yeni ve anlamlı mesajları ile sözleri 2019! Kısa, uzun, yazılı ve resimli Cuma mesajları! HAYIRLI CUMALAR

Bir gününün daha mutluluğu ve huzuru yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren sorgulamalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yazılı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 6 Aralık 2019 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, yazılı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 08:14
Yeni ve anlamlı Cuma mesajları ile sözleri 2019! Kısa, uzun, yazılı ve resimli Cuma mesajları! HAYIRLI CUMALAR

Hayırlı Cumalar... Aralık ayı ile beraber bir mübarek gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu yaşamaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, günün ilk saatlerinden bu yana, tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp; hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 6 ARALIK 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Yeni ve anlamlı Cuma mesajları ile sözleri 2019! Kısa, uzun, yazılı ve resimli Cuma mesajları! HAYIRLI CUMALAR
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