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16 yıl yattı, şimdi başka cinayetten aranıyor

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 7.12.2019
16 yıl yattı, şimdi başka cinayetten aranıyor
KONYA'DA 2003'te eşini, kayınvalidesini ve bir arkadaşını öldüren ve polisle girdiği çatışmada yakalanarak tutuklanan Umut Balcı, 16 yıl sonra cezaevinden çıktı. 2 ay önce yine bir cinayete karışan cani şimdi her yerde aranıyor. Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, "Sorun verilen cezalarda değil, infaz yasasıyla alakalı. İnfaz sisteminde düzenleme yapılmalı ve öldürme, kadın cinayeti, cinsel istismar, terör, çocuk istismarları ve uyuşturucu gibi bu suçlarda infaz yasasında indirim yapılmamalı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi verilen indirimlerle 10 yıl sonra aramızda oluyor" dedi.
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16 yıl yattı, şimdi başka cinayetten aranıyor
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