27 günlük yaşam savaşını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde T Tipi Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan İsmet Turan, 9 Kasım'da Nevşehir'de bir yakınının nişan törenine gitti. Annesi Yeter Turan ile nişana giden İsmet Turan'ın aracına aralarında husumet bulunan Ramazan Dölek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda Yeter Turan öldü, 3 kurşun isabet eden İsmet Turan ise ağır yaralı olarak önce Nevşehir Devlet Hastanesi ardından da Adana Numune Hastanesi'ne sevk edildi. 27 gündür Adana'da yoğun bakımda olan Turan, yaşam savaşını yitirdi.



'YAN BAKMA' KURŞUNU!

Saldırıyı gerçekleştiren Ramazan Dölek, olayın ardından jandarmaya teslim olmuştu. Ramazan Dölek, ifadesinde İsmet Turan ile 6 yıl önce aralarında yan bakma yüzünden tartışma çıktığını, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti.

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