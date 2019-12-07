4 bin yıllık ‘Ana Tanrıça’ heykelciği ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, son 1 ayda Beykoz, Büyükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Ümraniye'deki 8 operasyon düzenledi. 882'si farklı dönemlere ait sikkelerden oluşan toplam bin 527 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin içinde erken Tunç Çağı'na ait yaklaşık 4 bin yıllık "Ana Tanrıça" heykelciği, meşhur hattatlar tarafından hazırlanan altın yaldızlı el yazması Kuran-ı Kerim sayfası, Osmanlı dönemine ait gümüş işlemeli el yapımı kemerler, ejderha başlı bronz obje, 2 bin yıllık sikkeler, Asur veya Ahameniş dönemlerine ait aslan ve boğa figürlü altın mezar buluntusu, Roma dönemi adak heykel parçaları ve piton yılanı derisi var. Anadolu Arkeoloji Tarihi açısından önemli olan "Ana Tanrıça" heykelciğinin bir benzeri, ABD'de önceki yıl 12.5 milyon dolara satılmıştı. Çanakkale'den yurt dışına kaçırıldığı anlaşılan heykel için Türkiye iade talebinde bulunmuştu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 12 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı.