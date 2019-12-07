Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu

gökyüzüyle buluştu

Giriş Tarihi: 7.12.2019
AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu
BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) dün ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye, böylece bu sınıfta insansız hava aracına sahip 4 ülkeden biri oldu. Tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan AKINCI, ilk tam otomatik inişini de tamamladı. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından "TİH -Tutku, İnanç, Hayal, Azim...

Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" paylaşımında bulundu. 24 saat havada kalabilen, 20 metre kanat açıklığına sahip AKINCI, bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN