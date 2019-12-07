AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) dün ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye, böylece bu sınıfta insansız hava aracına sahip 4 ülkeden biri oldu. Tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan AKINCI, ilk tam otomatik inişini de tamamladı. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından "TİH -Tutku, İnanç, Hayal, Azim...Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" paylaşımında bulundu. 24 saat havada kalabilen, 20 metre kanat açıklığına sahip AKINCI, bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.