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Bıçaklanan kadın ölüme terk edildi

VEDAT YETİK Yaşam
Giriş Tarihi: 7.12.2019
Elazığ'da bir kişinin dini nikahlı eşini bıçaklayıp yol kenarına bıraktığı iddia edildi. İddiaya göre, Kuzey Çevre Yolu Zafran Mahallesi yakınlarında T.H., dini nikahlı eşi Bilgen Balta (37) ile otomobilde tartıştı. Tartışma sonrasında T.H., eşini karnından ve sırtından bıçaklayarak yol kenarına bıraktı. Yaralanan Bilgen B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan T.H.'nin yakalanması için poli çalışma başlattı.
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Bıçaklanan kadın ölüme terk edildi
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