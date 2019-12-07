Gazetecilere saldırı davalarında karar

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak ve Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik saldırı davaları sonuçlandı. Sancak'a 2015'te düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, bir sanığın üç kez "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Ruhsatsız silah kullanma" ve "Suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığın "Suçu üstlenme" suçundan 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına, 3 sanığın da beraatine karar verdi. Aynı yıl gazeteci Ahmet Hakan'a yönelik saldırı davasında mahkeme, 7 sanıktan 5'ine "Mala zarar verme", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. İki sanık da beraat etti.