İşkenceci kocaya indirimsiz 25 yıl

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Gazıatpe'te eşinden şiddet gören Çağlar Aşık 3 çocuğuyla birlikte sığındığı baba evinde 23 Eylül 2017'de eşinin saldırısına uğradı. Eşini bıçakla yaralayan Mehmet Ali Aşık, yarım saat süren işkencenin ardından da pompalı tüfekle ateş açarak genç kadını bacağından yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan 2.5 aylık hamile kadının bacağı diz hizasından kesilmiş, karnındaki bebeğini de kaybetmişti. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık pişman olduğunu, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Mağdur kadın ise, "Amacı korkutmak değildi, acı çekerek ölmemi istiyordu. Ben o gün sadece bir bacağımı değil, her şeyimi, umudumu kaybettim. Sabahları 3 yaşındaki oğlum protez bacağımı kaldıramıyor sürükleyerek getiriyor, 'Anne al giy' diye. Ben bunu nasıl anlatacağım oğluma" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Aşık'ı 25 yıl hapis cezasına mahkum etti ve cezada indirim yapmadı. Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde eşi N.K.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K. mahkeme tarafından tutuklandı. Mağdur kadın ve kızı ise kadın sığınma evine kaldırıldı.