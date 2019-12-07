Julia da kusurlu bulundu

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İstanbul Bakırköy'de 5 Şubat'ta lise öğrencisi Julia Inanch'ın (17) öldüğü trafik kazasına ilişkin davada ölen genç kızın annesi Elena Inanch'ın tutuklu sanık, sürücü Furkan Toker hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda ise sürücü Toker'in olayda yola gereken dikkati vermediği, mahal şartlarına uygun olmayan bir hızla ve tehlikeli şekilde araba kullanarak olaya neden olduğu belirtildi. Raporda Furkan Toker asli kusurlu bulundu. Ömer Karadağ ise olayda kusurlu görülmedi. Raporun sonunda ise ölen Julia Inanch, otomobilde emniyet kemeri takmadan yolculuk edip kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tali kusurlu bulundu. Mahkeme heyeti, tahliyesini talep eden Furkan Toker'in tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.