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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! 'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelini ilgilendiren son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı ortalarına gelinirken, yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı, Batı'da ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. 'da da özellikle akşam ve gece saatlerinde hissedilen soğuk hava, vatandaşların 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu sormasına neden oluyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Batı illeri için sağanak, Doğu illeri içinse kar yağışına dikkat çekti. Buzlanma ve don olaylarına da vurgu yapan kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 21:39
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sağanak ve kar yağışına dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının ilk haftası itibari ile, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altında seyrediyor. Öyle ki, yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı, Batı'da ise sağanak ve soğuk havalar etkisini hissettiriyor. Hafta içerisinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Edirne'de kar yağışlarına sebebiyet vermesi, 'da yaşayan vatandaşların da 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunu sormasına neden oluyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Doğu Anadolu'da birçok il için kar yağışı beklendiğini açıklarken; Batı'da ise aralarında İstanbul'un bulunduğu iller için sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kurum ayrıca, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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