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’den son dakika haberi: Kar yağışı ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık

Genel Müdürlüğü’nce yapılan son dakika uyarısına göre yurdun birçok kesimin kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Aralık ayına girmemizle birlikte birçok il beyaza bürünmüş, bazı bölgeler için de kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Hafta sonu da “Bugün hava nasıl olacak?” sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Gelen son hava durumu tahminlerine göre başta bölgemiz olmak üzere birçok kesimde buzlanma ve don olayı beklenirken, bazı il ve ilçeler için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 08:08
Meteoroloji’den son dakika haberi: Kar yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre yurdun bu hafta yurdun birçok noktasında kar yağışı beklenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da da kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Ege ve kıyı kesimler için yağmur yağışı uyarısı yapılırken, İç Anadolu'da yaşayan vatandaşların don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor. 7 Aralık 2019 Cumartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarının ise, kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – 7 ARALIK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ile illerimize göre hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte saatlik hava durumu tahminleri…

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Meteoroloji’den son dakika haberi: Kar yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık
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