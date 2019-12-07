Meteoroloji’den son dakika haberi: Kar yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bu hafta yurdun birçok noktasında kar yağışı beklenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da da kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Ege ve kıyı kesimler için yağmur yağışı uyarısı yapılırken, İç Anadolu'da yaşayan vatandaşların don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor. 7 Aralık 2019 Cumartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarının ise, kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – 7 ARALIK 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ile illerimize göre hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte saatlik hava durumu tahminleri…