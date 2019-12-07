Öğrencileri Semavi Eyice’yi andı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en önemli sivil mimari ve Bizans tarihi uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Semavi Eyice, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı. Sinan Genim, İlhan Hattatoğlu, Hülya Tezcan, Sefa Özkaya ve Belkıs Aktürk'ün katıldığı panelde, Eyice'nin yaşamı, çalışmaları, tarih ve mimariye katkıları üzerine katkılarını anlatıldı. Eyice'nin ilk öğrencisi olarak anılan sanat tarihçisi İlhan Hattatoğlu ile Eyice'yi yakından tanıyan Mimar Sinan Genim, "O kadar ilmi birikimin yanında insanların basit hayatlarından küçük ayrıntılara kadar pek çok şey bilir ve hatırında tutardı" ifadesini kullandı. 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Eyice geçtiğimiz yıl mayısta hayatını kaybetmişti.