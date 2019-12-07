Sayısal Loto sonuçları 7 Aralık açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 7 Aralık Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 ARALIK! MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto 7 Aralık çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.20'de çekildi ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;