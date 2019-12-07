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Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı

'da komşular arasında çıkan kavga sırasında 'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru 'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi ’ya gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 11:33
Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı

Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu.

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Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
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