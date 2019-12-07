Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı

Bursa'da komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’ya gönderildi.
Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:31Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 11:33
Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu.