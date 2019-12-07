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: Genel son durum, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den af yasası açıklaması!

Genel ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili gelişmeleri on binlerce mahkûm ve ailesi tarafından merakla takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere birinci yargı paketi daha önceden meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Af yasasının ise İkinci Yargı Paketi’nde yayınlanması bekleniyor. Bu sebepten dolayı ‘af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak’ soruları mahkûm yakınları tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e kesin talimat vermişti. Bu gelişmelerin üzerine Devlet Bahçeli’de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve 24 Eylül 2018 ‘de verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtti. Peki, Af yasası, ceza indirimi ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası çıkacak mı? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 10:46
Son Dakika: Genel af yasası son durum, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den af yasası açıklaması!

Genel ve ikinci yargı paketi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesi ile ilgili sunumunu dinledi ve kesin talimatlarda bulundu. Başkan Erdoğan belirlediği 10 suçtan 6'sına kesinlikle ceza indiriminde bulunulmaması talimatı verdi. Son olarak da konuyla ilgili Devlet Bahçeli açıklama yapmıştı. Bahçeli 2018 yılında verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtmişti. Hal böyleyken, binlerce mahkûm ve yakını bu suçların ne olduğunu ve af yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyorlar. Peki, af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? İşte bu soruların yanıtları…

AF YASASI, İKİNCİ YARGI PAKETİ VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR? AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Genel af yasası ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi suçlara ceza indirimi gelecek? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

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Son Dakika: Genel af yasası son durum, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den af yasası açıklaması!
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