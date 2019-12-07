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Son dakika: 'in katilinin gönderileceği cezaevi kafaları karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

’da ’in canice öldürmesinin yankıları sürüyor. 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklanan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İlk önce Ordu’daki cezaevine gönderilen buradan da ’taki T tipine gönderilen Arduç için son olarak başka bir cezaevi ayarlandı. Arduç dün sabah ’daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. İşte son dakika haberinin ayrıntısı…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 14:25
Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinin gönderileceği cezaevi kafaları karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un cezaevi kafaları karıştırmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre Arduç dün sabah Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç'un adliyeden çıkarılması da gecikti.

KATİLİN GÖNDERİLECEĞİ CEZAEVİ KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandıktan sonra önce Ordu'daki cezaevine konulması gündeme geldi.

Ancak Ordu'daki cezaevinde Ceren'in bazı yakınlarının da görev yaptığı anlaşılınca Arduç'un Şırnak'taki T tipi cezaevine gönderilmesi kararı çıktı.

Fakat Şırnak'taki cezaevi yönetimi, cezaevinde daha önce bu tür suçlulara saldırmaktan sabıkalı mahkumların bulunduğunu, Arduç'un Şırnak'a naklinin bu nedenle sakıncalı olabileceğini bildirdi.

VAN'DAKİ CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine Arduç için başka bir cezaevi belirlendi. Arduç dün sabah Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç'un adliyeden çıkarılması da gecikti.

Ordu'da katledilen Ceren Özdemir ile aynı ismi taşıyan fenomen: ‘’Hayattayım demekten utandım’’

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Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinin gönderileceği cezaevi kafaları karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı
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