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'dan son dakika haberi! 'da da hissedildi - ve Bolu son depremler listesi...

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre - Merkez'de korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.12.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 08:35
Bolu'dan son dakika deprem haberi! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD Bolu son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek kamuoyuna yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri duyuran son depremler listesi verilerine göre Bolu Merkez'de yerin 10.0 kilometre derinliğinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan İstanbul'un illerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte son dakika depreminin tüm detayları...

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Bolu'dan son dakika deprem haberi! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD Bolu son depremler listesi...
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