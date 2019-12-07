Bolu'dan son dakika deprem haberi! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD Bolu son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek kamuoyuna yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri duyuran son depremler listesi verilerine göre Bolu Merkez'de yerin 10.0 kilometre derinliğinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan İstanbul'un illerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte son dakika depreminin tüm detayları...