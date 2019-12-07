Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un aile geçmişi tüyler ürpertiyor! O detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayattan koparılan Ceren Özdemir cinayetine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Ceren'in katili Özgür Arduç tutuklanarak cezaevine gönderilirken; bugün, olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Öyle ki, Özgür Arduç'un cezaevinden firar ettiği günün gecesinde bir otelde kaldığı belirlenmişti.

AİLESİNİN GEÇMİŞİ DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR

Gelen bilgiler, Ceren'in katili Özgür Arduç'un ailesinin tüyler ürperten geçmişini ortaya koyuyor. Özgür Arduç'un aile geçmişinde, babasının bir akrabasını öldürdükten sonra başka bir akrabası tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düştü. Peşi sıra gerçekleşen bu cinayetlere ilişkin detayları ise katilin dayısı anlattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;