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Son dakika haberi: 'in katili 'un aile geçmişi tüyler ürpertiyor! O detaylar ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi 'in evinin önünde canice öldürülmesinin yankıları sürerken; son dakika detayları da peş peşe geliyor. Ceren'i öldüren 'un yeni görüntüleri bugün ortaya çıkmışken; katil zanlısının ailesi hakkında da flaş bilgilere ulaşıldı. Öyle ki, Özgür Arduç'un ailesinin geçmişi adeta kan donduruyor! Edinilen bilgilere göre, katil zanlısı Özgür Arduç'un babası kayınvalidesini öldürdükten sonra kayınbiraderi tarafından öldürüldü. İşte, Türkiye'nin yakından takip ettiği son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 19:20
Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un aile geçmişi tüyler ürpertiyor! O detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayattan koparılan cinayetine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Ceren'in katili tutuklanarak cezaevine gönderilirken; bugün, olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Öyle ki, Özgür Arduç'un cezaevinden firar ettiği günün gecesinde bir otelde kaldığı belirlenmişti.

AİLESİNİN GEÇMİŞİ DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR

Gelen bilgiler, Ceren'in katili Özgür Arduç'un ailesinin tüyler ürperten geçmişini ortaya koyuyor. Özgür Arduç'un aile geçmişinde, babasının bir akrabasını öldürdükten sonra başka bir akrabası tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düştü. Peşi sıra gerçekleşen bu cinayetlere ilişkin detayları ise katilin dayısı anlattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un aile geçmişi tüyler ürpertiyor! O detaylar ortaya çıktı
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