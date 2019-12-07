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haberi: 'da kayboldu 250 km uzakta bulundu! Genç kadını eterle bayıltıp...

Film gibi olayın sonucunda cesedi gömmüşlerdi, bilgileri ortaya çıktı! 'da yaşarken ortadan kaybolan ve 2 ay sonra cesedi bulunan isimli kadını kaçıran ve öldüren kişilerin kimliği ortaya çıktı. Florya'da bir AVM çıkışında Lisha Yu'nun aracına çarpan Uygur uyruklu kişiler zorla genç kadını araca bindirip kaçırdı. Cinayetin ardından katillerin pişkin ifadeleri ise şok etti! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 11:11
Son dakika haberi: İstanbul'da kayboldu 250 km uzakta bulundu! Genç kadını eterle bayıltıp...

31 yaşındaki Çinli kadını eterle bayılttılar ve valizin içine koyduktan sonra gömdüler! 2 ay önce cesedi ortadan kaybolan 'nun neden kaybolduğu ortaya çıktı. Uygur çetenin sorgulama yapmak amacıyla genç kadını kaçırdığı ifade edildi. Yu'nun cesedinin bulunduğu çiftliğin sahibi olarak tutuklanan Abdulgaffar Tamuygur'un da Uygur Kutadgu Bilig Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde yönetici olduğu ortaya çıktı. bilgileri...

Gözaltına alınıp tutuklanan dört Uygur arasında bulunan ve cinayeti itiraf eden Yunuscan T.'nin polis sorgusunda "Sorgulamaya götürüyorduk, bagajda boğulup öldü. Ceset bulundu, olay ortaya çıktı, artık konuşacak bir şey yok" dediği öğrenildi. Yaptığı işe göre lüks yaşamı ve gelirinin çok üzerinde harcamalarıyla dikkat çektiği öğrenilen genç kadının, gömüldüğü çiftliğin sahibi de tutuklandı.

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Son dakika haberi: İstanbul'da kayboldu 250 km uzakta bulundu! Genç kadını eterle bayıltıp...
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