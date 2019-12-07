Son dakika haberi: İstanbul'da kayboldu 250 km uzakta bulundu! Genç kadını eterle bayıltıp...

31 yaşındaki Çinli kadını eterle bayılttılar ve valizin içine koyduktan sonra gömdüler! 2 ay önce cesedi ortadan kaybolan Lisha Yu'nun neden kaybolduğu ortaya çıktı. Uygur çetenin sorgulama yapmak amacıyla genç kadını kaçırdığı ifade edildi. Yu'nun cesedinin bulunduğu çiftliğin sahibi olarak tutuklanan Abdulgaffar Tamuygur'un da Uygur Kutadgu Bilig Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde yönetici olduğu ortaya çıktı. Son dakika bilgileri...

Gözaltına alınıp tutuklanan dört Uygur arasında bulunan ve cinayeti itiraf eden Yunuscan T.'nin polis sorgusunda "Sorgulamaya götürüyorduk, bagajda boğulup öldü. Ceset bulundu, olay ortaya çıktı, artık konuşacak bir şey yok" dediği öğrenildi. Yaptığı işe göre lüks yaşamı ve gelirinin çok üzerinde harcamalarıyla dikkat çektiği öğrenilen genç kadının, gömüldüğü çiftliğin sahibi de tutuklandı.