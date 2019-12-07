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Son dakika haberi: Denizli'de korkunç olay! zanlısından iğrenç iddia...

Denizli’nin Pamukkale ilçesinden gelen son dakika haberinde mide bulandıran bir detay ortaya atıldı. uyruklu isimli şahıs Pamukkale ilçesinde yaşadığı Topraklık mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşadığı 2 kişinin boğazlarını keserek öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. Olayın gerçekleştiği eve giden polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Polisin sorguladığı Daşmurat Nazari isimli şahsın ifadesinde söylediği o detay duyanların midesini bulandırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 21:38
Son dakika haberi: Denizli'de korkunç olay! Cinayet zanlısından iğrenç iddia...

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç son dakika haberi duyanları şoka uğrattı. isimli bir vatandaşı, Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı 2 kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdü ve ardından polise giderek teslim oldu. Emniyet ekipleri şahsın söylediklerini dikkate alarak söz konusu apartman dairesine gitti. Kapıyı açan polisler korkunç manzarayla karşılaştı. Olayın ardından sorguya alınan Daşmurat Nazari'nin ifadesinde dile getirdiği o detay ise mide bulandırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Denizli'de korkunç olay! Cinayet zanlısından iğrenç iddia...
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