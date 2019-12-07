Son dakika haberi: Denizli'de korkunç olay! Cinayet zanlısından iğrenç iddia...

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç son dakika haberi duyanları şoka uğrattı. Daşmurat Nazari isimli bir Afganistan vatandaşı, Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı 2 kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdü ve ardından polise giderek teslim oldu. Emniyet ekipleri şahsın söylediklerini dikkate alarak söz konusu apartman dairesine gitti. Kapıyı açan polisler korkunç manzarayla karşılaştı. Olayın ardından sorguya alınan Daşmurat Nazari'nin ifadesinde dile getirdiği o detay ise mide bulandırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…