‘Suç makineleri serbest bırakılmamalı’

BUGÜN NELER OLDU

KAYSERİ'DE 7 yılda 7 kişiyi öldüren ve 7 kez müebbet almasına rağmen Rahşan affıyla erken tahliye olan ve hapibten çıktıktan sonra cinayet işleyen Hamdi Kayapınar'ı akıllara getirdi. Kayapınar'ın son kurbanı bekçi Sami Yılmaz'ın (47) eşi Yıldız Yılmaz "Ceren cinayeti beni derinden sarstı. Sanki kocamın katlettiği güne döndüm. İki gündür evden çıkamıyorum. Kocam da hiçbir suçu yokken hiç tanımadığı psikopat tarafından öldürüldü. Böyle suç makinelerinin serbest bırakılmaması gerekir. Seri katiller pimi çekilmiş bomba gibi aramızda gezmesin" dedi.