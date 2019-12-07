Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı ilçelerde günlerce sürecek su kesintileri yaşanıyor. İstanbullu vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. Bu bağlamda 7 Aralık su kesintisi yaşanan bölgeler belli oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 ARALIK
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 03:08:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Karaburun Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 09:08:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 10:08:59.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 09:37:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akpınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 09:56:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Topçular Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 10:08:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-06 19:41:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah,Alipaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-07 09:34:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.