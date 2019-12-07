Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı ilçelerde günlerce sürecek su kesintileri yaşanıyor. İstanbullu vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. Bu bağlamda 7 Aralık su kesintisi yaşanan bölgeler belli oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 ARALIK

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 03:08:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Karaburun Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:08:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:08:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:37:23.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:56:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:08:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-06 19:41:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah,Alipaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:34:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.