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gelecek? 7 Aralık İSKİ İstanbul programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını yayınladı. 7 Aralık kesintisinin yaşanacağı bölgeler merak ediliyor. Her gün güncel olarak İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakasındaki kesinti programı güncel olarak belli oluyor. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için ‘’ gelecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. Belirli saat aralıklarında oluşan kesinti programı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen planlı su kesintisi programı haberimizde derlendi. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 7 Aralık İSKİ programı

Giriş Tarihi: 7.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 10:29
Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı ilçelerde günlerce sürecek su kesintileri yaşanıyor. İstanbullu vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. Bu bağlamda 7 Aralık su kesintisi yaşanan bölgeler belli oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? Haberimizde, 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 ARALIK

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 03:08:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Karaburun Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:08:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:08:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:37:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:56:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:08:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-06 19:41:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah,Alipaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:34:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
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