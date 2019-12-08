Arkadaşına konum attı polis gidip kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de yaşayan B. B. geçen perşembe günü, iddiaya göre 5 kişi tarafından kaçırılarak Edirne'nin Keşan ilçesine götürüldü. Bir fırsatını bulan B. B., Keşan'da bulunduğu yerin konumunu kız arkadaşına attı. Kız arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete gecen Keşan polisi, adrese baskın düzenleyerek B.B.'yi kurtardı. İfadesinde, 5 kişinin ismini veren ve bu şahıslar tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlatan B.B., Çanakkale'den Keşan'a getirilinceye kadar dövüldüğünü söyledi. Yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.