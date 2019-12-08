Bonzai ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin Samsun'a uyuşturucu madde getireceğinin bilgisini alarak operasyon başlattı. Olayla ilgili N.C.A., E.B., E.K., B.B. ve A.E.N. 260 gram bonzai ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. E.B., B.B., N.C.A. ve A.E.N. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.