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çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı tarafından dövüldü. Atik’in elinde sigara da söndüren Culfacı’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 10:49
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü

Gölcük'te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı'yı gelinlikle kapıda karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre 5 aylık hamile eşi Hacer Atik'e sabah namazı kılmasını söyledi. Ancak Atik, reddetti. Bunun üzerine Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Hacer Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Polis, Muhsin Culfacı'yı bulmak için çalışma başlatırken, Atik ise barınma evine götürüldü.

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Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü
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