Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum

Erzurum'da yaşayan 4 çocuk annesi Sahibe Güvercin (44), 16 yıldır süren evliliği boyunca sürekli şiddet gördü. Yaşadığı ağır bunalımla canına kıymak istedi. Bir hafta yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Kendisini 'bekarım' diye tanıtaran Selahattin Bingöl ile dini nikahlı olan Güvercin en son eşinin şişle saldırısıyla ölümden döndü. Korkusundan şikayetçi olamadı. Talihsiz kadın, "Defalarca uzaklaştırma kararı verildi ama yine geldi, yine dövdü. 4 çocuğum var. Ben onları vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek istedim. En büyük oğlum da babasının söylemleriyle bana şiddet uygulamaya başladı. Kendi gelemediği zaman beni oğluma dövdürüyor. Emine Bulut gibi bir gün beni öldürecek, çocuklarım ortada kalacak diye çok korkuyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Ölmeden sesimi duyun" dedi. Güvercin evlendiği günden beri şiddet gördü. Birçok kez karakola başvurdu. Son saldırıda şah damarının yanından geçen şiş, yüzünde derin bir yara bıraktı. 9 dikiş atılan Güvercin, 'Ölümle tehdit ediliyorum. Öldürülmek istemiyorum, çaresizim. Son olarak hasta olduğunu söyleyerek eve geldi. Kendisini görmek istemediğimi söyleyince yine saldırdı ve sobanın yanında duran şişi boğazıma soktu. Yine ölümden döndüm. Kanlar içinde polislerle karakola gittim ama can korkusundan yine şikayetçi olamadım. Savcılık sürekli uzlaştırma yoluna gidiyor. Ben uzlaşmak istemiyorum, çocuklarımla yaşamak istiyorum. Ölmeden sesimi duysunlar. Devletimizden yardım istiyorum" diye konuştu.



KIZININ 'ANNE LÜTFEN ÖLME' FERYATLARI TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI

Emine Bulut geçtiğimiz 18 Ağustos'da 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'Ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızının 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri Türkiye'yi ağlattı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında, 'cinayetin planlandığına dair delil yok' kanaatiyle 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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