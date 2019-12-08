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En son nerede oldu? 8 Aralık

Sabah saatlerinde Yunanistan’da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin şiddeti Ege civarında da hissedildi. Ufak çaplı bir sarsıntı yaşayan vatandaşlar, arama motoru üzerinden ‘En son nerede oldu ve ’ aratmaya başladılar. Son dönemde Marmara ve Ege’de etkisini arttıran sarsıntılar vatandaşlar tedirgin ediyor. Konuyla ilgili her gün ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlıyor. İşte 8 Aralık en son deprem nerede oldu? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 8.12.2019 10:00
En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Aralık

Sabah saatler 06.42'yi gösterirken Yunanistan'ın Reythymon bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti de ufak çaplı da olsa Ege ve Akdeniz bölgelerinde hissedildi. Sabah saatlerinde tedirginlik yaşayan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Nerede deprem oldu ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' aratmalarında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesini sizler ile paylaştık…

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyorlar. Haberimizin içerisinden son depremlere ulaşabilirsiniz…

SON DEPREMLER

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

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En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Aralık
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