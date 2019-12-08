Eski başkanın kedilerini de sokağa atmış

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Belediyeninçeşitli birimlerinde uzun yıllardan bu yana görev yapan 23 sözleşmeli memurdan 21'i ile 2020'de sözleşme yenilememe kararı alan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz eski başkan Halil İbrahim Şenol'un iki kedisini de kapı dışarı ettiği ortaya çıktı. Gaziemir Melek Sokak Hayvanları Grubu üyesi Neşe Büyüktürkler kedilerden birisini sahiplendiğini ve evinin bahçesinde diğer sokak kedileri ile birlikte baktığını söyledi. Öte yandan Başkan Şenol'un evinde köpek beslediği için başkanlıktan ayrılırken kedileri beraberinde götüremediği öğrenildi. Şenol'un sokağa bırakılan diğer kedisi Çiko'nun akıbeti ise bilinmiyor.