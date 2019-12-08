Evinde yaralı bulundu hastanede can verdi

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Silivri'de polis tarafından evinde yaralı bulunan İlbey Yılmaz (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan öğretmen İlbey Yılmaz'ın evinden 3 gündür kokular geldiğini fark eden komşuları polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Yılmaz'ı ağır yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak vücudunda çürükler bulunan Yılmaz öldü. Yılmaz'ın ölüm nedenini otopsi sonucu belirlenecek. Olay yerinde bulunan kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenme başlatıldı.