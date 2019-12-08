Hac kaydı başvurularında son günler! Hac kaydı nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman bitecek? Hac kurası ne zaman çekilecek?

Kutsal topraklara giderek burada Hac ibadetini icra etmek isteyen vatandaşlar, 11 Kasım itibarıyla başlayan Hac kaydı süreci içerisinde başvurularını gerçekleştirmek durumunda. Henüz Hac kaydını gerçekleştirmemiş olanlar için süreç, 13 Aralık 2019'a kadar devam ediyor. Adaylar tarafından merak edilen "Hac kaydı için son tarih ne zaman?" sorusu bu şekilde yanıt bulurken yanıtı merakla araştırılan bir başka soru ise "Hac kaydı nasıl yapılır?". Kayıt süreci sona ermek üzereyken hacı adayları kura çekimin ne zaman yapılacağı ve kimlere hacca gitmeye hak kazanacağını da öğrenmek istiyor.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? HAC KURALARI NE ZAMAN?

Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

2020 HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

2020 HAC KONTENJANI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılında hac protokolü ile bu yıl hac kontenjanlarımızı 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 kişi olarak güncelledik" denildi.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.