Hayali bale öğretmeni olmaktı

BUGÜN NELER OLDU

CerenÖzdemir'in 10 yıl bale dersi aldığı kursun kurucusu Elvin Canik, "Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayaline yürüyordu, hayali yarım kaldı. 7 yaşında başlamıştı. 2017'de 'usta öğretici belgesi aldı. Ceren hayatını sanata adadığını ve baleyi çok sevdi. Hayat doluydu. Öğretmen olmadığı zaman dahi kendi kendine egzersizler yapardı. Ceren elimizden uçtu. Söz dinleyen bir çocuktu. Mesela yeni büyüyen gençler kendi aralarında sanatçı kaprisi olurdu. Ceren ise yapıcı bir çocuktu, hep ara bulurdu. Acının tarifi yok, tarif edemem. Sözün bittiği yerdeyiz şu anda " dedi. Ceren'e 8 yıl boyunca öğretmenlik yapan bale hocası Nina Kupunia, "Baleyi çok seviyordu. Çok üzüldük" diye konuştu.