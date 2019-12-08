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İki İstanbulludan biri yalnız çıktı

Giriş Tarihi: 8.12.2019
İki İstanbulludan biri yalnız çıktı
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu kapsamında İstanbul'un yalnızlık haritası açıklandı. Şehrin 39 ilçesinde 18-55 yaş arasındaki bin 300 kişi ile yapılan araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 53'ü kendilerini sıklıkla ya da ara sıra yalnız hissediyor. Yalnız yaşayanların da yüzde 36'sı yalnız kaldığında kendini mutsuz hissediyor. Kendini en fazla yalnız hisseden grup ise gençler, bekarlar, boşanmış kişiler, gelir düzeyi düşük olanlar, tek yaşayanlar ya da arkadaşlarıyla birlikte evde ya da yurtta yaşadığını belirten öğrenciler...
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İki İstanbulludan biri yalnız çıktı
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