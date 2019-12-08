İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

İhbar edilen adresi takibe alan polisler, Ali K'yi (49) 15 lira karşılığında yarım litre pet şişe içerisinde sahte içki satışı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada sahte bin 694 şişe votka, bin 35 şişe viski, bidon içerisinde 25 litre votka, ruhsatsız tabanca, 150 fişek ile 3 bin 575 lira ele geçirildi.

İkametin kira kontratında adı geçen Haldun Arif K. de (40) gözaltına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 29 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 şişe bandrolsüz ve faturasız sahte içki buldu. Araç sürücüsü Olcay K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. ve Haldun Arif K. adli kontrol şartıyla, Olcay K. ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.