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Kahreden

’de (22), ekmek almak için markete gitti. Bu sırada elektrikli ısıtıcı kanepenin üzerine devrildi ve çıktı. 2 ve 3 yaşındaki iki kardeş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Kahreden yangın

Yahyalı ilçesinde oturan Kader Açıkgöz (22), önceki gün akşam saatlerinde kızları Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz'ü (2) evde bırakarak ekmek almak için markete gitti. Ancak, bir süre sonra annenin, çocukları üşümesin diye açık bıraktığı ısıtıcı, kanepenin üzerine devrildi. Kanepenin tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Evde yalnız olan Zeynep ve Zehra dumandan zehirlendi.
Marketten dönen Anne Kader Açıkgöz alevlerin arasına dalıp çocuklarını dışarı çıkardı. Komşuların da yardıma koştuğu olayda Zeynep'in öldüğü belirlendi. Zehra ise hastanede hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne Kader Açıkgöz de hastanede tedavi altına alındı. Vinç operatörlüğü yapan baba haberi alır almaz acil servise koştu.

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Kahreden yangın
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