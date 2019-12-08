Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak…

Meteoroloji uyardı! Pek çok ilde sağanak ve kar yağışı görülecek… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu raporu yayınlandı. Aralık ayının ilk haftasını geride bırakırken, yeni hafta da pek çok ilde sağanak ve kar yağışı görülecek. Hafta içerisinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Edirne'de kar yağışlarına sebebiyet vermesi, İstanbul'da yaşayan vatandaşların da 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunu sormasına neden oluyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Doğu Anadolu'da birçok il için kar yağışı beklendiğini açıklarken; Batı'da ise aralarında İstanbul'un bulunduğu iller için sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı...