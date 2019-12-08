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’den kar yağışı ve uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak…

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu yayınlarken, neredeyse tüm yurt için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Aralık ayı ortalarına gelinirken, yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı, Batı'da ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Özellikle İstanbul’da ciddi manada düşen sıcaklıklar vatandaşların ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak, İstanbul hava durumu’ gibi aratmaları yapmalarına neden oluyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Batı illeri için sağanak, Doğu illeri içinse kar yağışına dikkat çekti. Buzlanma ve don olaylarına da vurgu yapan kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.12.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 11:11
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak…

uyardı! Pek çok ilde sağanak ve kar yağışı görülecek… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin raporu yayınlandı. Aralık ayının ilk haftasını geride bırakırken, yeni hafta da pek çok ilde sağanak ve kar yağışı görülecek. Hafta içerisinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Edirne'de kar yağışlarına sebebiyet vermesi, İstanbul'da yaşayan vatandaşların da 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunu sormasına neden oluyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Doğu Anadolu'da birçok il için kar yağışı beklendiğini açıklarken; Batı'da ise aralarında İstanbul'un bulunduğu iller için sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı...

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak…
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