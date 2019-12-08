Nano teknoloji kamuflajlarını çalan hırsızlar yakalandı

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Bursa'nınGürsu ilçesinde bulunan bir iş yerinde TSK için özel olarak üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan nano teknoloji kamuflaj kumaşın Malatya'da bir işyerine teslim edilmek üzere alınmasının ardından teslim edilmediği ihbar edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı özel bir ekip oluşturdu. Jandarma iş yerinden malzemeleri alıp kayıplara karışanların peşine düştü. Ekipler, şüphelilerin mazot aldığı akaryakıt istasyonunu belirledi. Benzer suçlardan birçok sabıkası bulunan İ.K., A.K., O.K., B.K., T.K. ve Ç.B. içalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Bir çok suçtan aranan şüphelilerin Eskişehir'de de Adana'ya teslim ediecek 900 bin lira değerindeki kombi makinası ve ünitelerini aynı yöntemle çaldığı belirledi. Toplam 2 milyon liralık malzeme çalan şüphelilerden üçü tutuklanırken üçü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.