Genel af yasası son durum nedir, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den af yasası açıklaması!

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesi ile ilgili sunumunu dinledi ve kesin talimatlarda bulundu. Başkan Erdoğan belirlediği 10 suçtan 6'sına kesinlikle ceza indiriminde bulunulmaması talimatı verdi. Son olarak da konuyla ilgili Devlet Bahçeli açıklama yapmıştı. Bahçeli 2018 yılında verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtmişti. Hal böyleyken, binlerce mahkûm ve yakını bu suçların ne olduğunu ve af yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyorlar. Peki, af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? İşte bu soruların yanıtları…

AF YASASI, İKİNCİ YARGI PAKETİ VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR? AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Genel af yasası ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi suçlara ceza indirimi gelecek? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…