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Son Dakika Haberi: 'da havan saldırısı: 4 ölü

'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4 dört sivilin öldüğü bildirildi. Ülke ajansları tarafından son dakika olarak geçen haberde sözcüsü KErim Yuriş olayla ilgili açıklamada bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 16:06

Gelen son dakika haberine göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4 sivil hayatını kaybetti. Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda dört sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, beş sivilin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Haberi: Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü
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