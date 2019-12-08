Son Dakika Haberi: Afganistan'da havan saldırısı: 4 ölü

Gelen son dakika haberine göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 4 sivil hayatını kaybetti. Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Bilçirag ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda dört sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, beş sivilin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.