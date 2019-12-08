Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.5 şiddetinde deprem oldu! İşte son depremler listesi...

Akdeniz'in Girit Adası'nın merkezi olduğu depremin şiddetini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4.5 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. Bu gelişmelerden sonra vatandaşların son depremler araştırmaları daha da arttı. Girit'teki depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

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Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.09 06:25:48 37.7980 29.6750 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.09 06:24:36 40.5025 42.2870 4.9 -.- 2.4 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2019.12.09 06:18:59 37.8043 29.6688 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.09 05:52:26 40.0415 29.0678 3.2 -.- 2.2 -.- CAYBASI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2019.12.09 05:27:59 35.8253 23.3710 9.2 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 05:22:09 39.4993 28.7902 5.0 -.- 3.2 3.2 BOYALICA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2019.12.09 03:27:22 39.3148 40.8498 13.5 -.- 1.6 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2019.12.09 02:41:54 37.6025 35.6703 4.9 -.- 2.1 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2019.12.09 02:34:04 35.2040 23.8608 5.0 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 02:21:16 35.2023 23.8472 4.2 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 01:41:13 35.2153 23.8407 1.5 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 01:38:40 37.6330 26.8810 3.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.09 01:33:30 35.2400 23.8442 11.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 01:27:22 35.1975 23.8358 3.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.09 01:09:00 37.6162 35.6432 7.9 -.- 1.5 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel

2019.12.09 00:09:07 35.6372 31.0733 49.3 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.08 21:40:33 36.2353 27.6665 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.08 21:37:41 40.8817 31.5083 3.1 -.- 2.2 -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE) İlksel

2019.12.08 21:06:27 36.1968 27.7218 1.7 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.08 20:34:43 35.2080 23.8367 2.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.08 20:26:28 37.8522 29.6487 6.2 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.08 20:22:52 35.3077 26.3715 26.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.08 18:55:10 37.8393 29.6513 15.6 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.08 15:25:05 37.8197 29.6282 8.8 -.- 2.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.08 14:49:04 39.9353 25.4752 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.08 14:09:52 36.9172 27.8048 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.08 14:03:57 40.2402 41.9902 2.7 -.- 2.2 -.- SUTPINAR-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2019.12.08 12:57:29 39.0970 25.6570 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.08 12:19:23 36.6252 29.3553 21.1 -.- 1.3 -.- UGURLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2019.12.08 10:47:50 37.2258 27.9653 5.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel