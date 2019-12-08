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Son dakika haberi: "Bana tecavüz ettiler" demişti! 'deki vahşette flaş gelişme!

Geçtiğimiz gün 'de yaşanan ve her satırı tüyler ürperten vahşete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Pamukkale ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu iki ev arkadaşıyla yaşayan Daşmurat Nazari (26), arkadaşlarını bıçaklayarak öldürmüştü. Nazari, cinayetleri ise arkadaşlarının kendisine tecavüz ettiği gerekçesine dayandırmıştı. Zanlı, adli tıp muayenesine sokulurken; şoke eden gerçek ortaya çıktı! İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 19:09
Son dakika haberi: Bana tecavüz ettiler demişti! Denizli'deki vahşette flaş gelişme!

'de dün yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak vahşette flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği gibi, Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Daşmurat Nazari, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iki arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu. Nazari, arkadaşlarının uyumasının ardından onları boğazlarından bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra polise giderek teslim olan Nazari, verdiği ilk ifadesinde ev arkadaşlarınnı kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Tecavüz iddiasını değerlendiren güvenlik güçleri, zanlıyı adliyeye sevk etmeden önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürerek muayeneye soktu.

ŞOKE EDEN GERÇEK!

İki arkadaşını vahşice öldüren Daşmurat Nazari'nin yapılan adli tıp muayenesinde ise şoke eden gerçek ortaya çıktı!
İşte, o gerçek ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: "Bana tecavüz ettiler" demişti! Denizli'deki vahşette flaş gelişme!
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