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Haberi: ’daki yasak aşk skandalında şok gelişme! Melahat’ın 3. sevgilisinden de…

programında akıllara durgunluk veren olayla ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Daha önce DNA testi ile bir çocuğunun başka bir erkekten olduğu ortaya çıkan Melahat’ın ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş’ten olduğu iddia edilmişti. Hatırlanacağı üzere Melahat eşinden ‘banyo yapmıyor’ diyerek boşanmak istediğini açıklamış daha sonra ise eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. Melahat son olarak iki çocuğunun babaları için de isim vermişti. Esra Erol programında konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. DNA testi sonucu açıklanırken, stüdyoyu karıştıran olaylar yaşandı. İşte akılalmaz olayın detayları…

Giriş Tarihi: 8.12.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 16:13
Son Dakika Haberi: Esra Erol’daki yasak aşk skandalında şok gelişme! Melahat’ın 3. sevgilisinden de…

programında yasak aşk skandalı ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Esra Erol'un programında şok üstüne şok yaşatan Melahat'in çocuğu Celal Bey'den de çıkmadı. İkinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

ESRA EROL PROGRAMINDA ŞOK! O İSİMLERDE ÇIKMADI

İşte Esra Erol'da da yaşanan akılalmaz olayın tüm detayları ve son dakika gelişmeleri…

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Son Dakika Haberi: Esra Erol’daki yasak aşk skandalında şok gelişme! Melahat’ın 3. sevgilisinden de…
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