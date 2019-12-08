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filmi konusu ve oyuncuları! Takiptekiler filminin başrolünde kim var? IMDb puanı kaç?

ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başrollerinde ünlü aktör ve Marie Avgeropoulos gibi isimlerin yer aldığı film aksiyon dolu sahneleriyle vizyondaki süresince oldukça beğenilmişti. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan yapım ile ilgili olarak tüm detayları bu içeriğimizde derledik. Peki, Takiptekiler filmi oyuncuları kimler? İşte Takiptekiler konusu ve oyuncu kadrosu…

Giriş Tarihi: 8.12.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 16:01
Takiptekiler filmi konusu ve oyuncuları! Takiptekiler filminin başrolünde kim var? IMDb puanı kaç?

Aksiyon türündeki film severler tarafından Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yapım ile ilgili olarak binlerce vatandaş internet üzerinden Takiptekiler filmi oyuncuları ve konusu araştırmasına başladı. Yüksek tempolu filmin başrollerinde Alacakaranlık filmindeki rolüyle oldukça büyük hayran kitlesi oluşturan ünlü aktör Taylor Lautner yer alıyor. Peki, Takiptekiler filmi konusu nedir? İşte Takiptekiler oyuncuları ve konusu…

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

IMDb puanı 5,6 olan Takiptekiler filminde New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner'ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.

TAKİPTEKİLER FİLMİ OYUNCULARI

Taylor Lautner
Rolü : Cam
Marie Avgeropoulos
Rolü : Nikki
Adam Rayner
Adam Rayner
Rolü : Miller
Rafi Gavron
Rafi Gavron
Rolü : Dylan

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Takiptekiler filmi konusu ve oyuncuları! Takiptekiler filminin başrolünde kim var? IMDb puanı kaç?
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