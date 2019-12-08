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TIR parkına ‘10 numara’ baskını

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019
TIR parkına ‘10 numara’ baskını
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenledi. Bağcılar'da bulunan bir TIR parkına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına baskın yapıldı. Operasyonda; piyasaya sürülmek üzere "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan toplam 26 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan bir akaryakıt tankerine de el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan Oktay P. (36) ve Tokaş E. (46) isimli iki şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
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TIR parkına ‘10 numara’ baskını
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