Umutlar yeni yılda 80 milyonluk ikramiyede

BUGÜN NELER OLDU

Yeniyıla sayılı günler kala 80 milyon liralık umut yolculuğu için Milli Piyango'nun biletlerine rağbet başladı.Biletlerin satışa çıkmasından sonra bu yıl sonu 80 milyon liralık ikramiye hayalini kuran vatandaşlar bilet almak için bayilerin önünde yoğunluk oluşturdu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı özel çekilişinde toplam ikramiye tutarı 436 milyon 540 bin lira olacak. 29 Kasım'da satışa çıkarılan tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 lira. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.