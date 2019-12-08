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Van Havalimanı’ndan hareketli dakikalar! Yüklü miktarda uyuşturucuyla ’e gitmek isterken yakalandı

Van’dan ’e gitmek üzere havalimanına gelen bir yolcudan şüphelenen polis üzerini arayınca şoke oldu. Şüpheliden göğüs bölgesine streç film ile sarılı vaziyette toplam maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 14:05
Van Havalimanı’ndan hareketli dakikalar! Yüklü miktarda uyuşturucuyla İzmir’e gitmek isterken yakalandı

Van Ferit Melen Havalimanı'ndan üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyeti Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'dan İzmir iline gitmek üzere Havalimanı'na gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenildiği öğrenildi. Bu durum üzerine şüphelinin üst aramasında göğüs bölgesine streç film ile sarılı vaziyette toplam 590 Gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ü. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van Havalimanı’ndan hareketli dakikalar! Yüklü miktarda uyuşturucuyla İzmir’e gitmek isterken yakalandı
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