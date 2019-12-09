3 kişiyi öldüren katil zanlısı: "Ben 1 suç işledim"

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan Gökçek'i yakalayarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli üzerinde duran dedektifler, 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayı ile karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen'in cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler 4 bin 500 kişi ile görüştü ve olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti.

